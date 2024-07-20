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本月新盤成交550宗 等同上月逾八成

【明報專訊】綜合市場資訊，7月迄今新盤市場，累積錄得約550宗一手買賣，已達上月全月約670宗的82%；可留意的是，新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森III，將於明日首輪開售108伙之際，同區多個新樓錄得成交，包括嘉華（0173）牽頭的啟德海灣、中海外（0683）旗下現樓項目維港1號等。

柏蔚森III開售前 區內餘貨連錄成交

據一手銷售網資料顯示，啟德海灣新售出一伙，為實用553方呎第2B座26樓E室、兩房連儲物室間隔，成交價1221.2萬元、實呎2.2萬元，項目去年底開售迄今累沽約89伙、套現近8.7億元。

另外，維港1號新售出第2B座29樓E室，實用452方呎兩房戶，成交價899.4萬元、實呎1.98萬元；啟德內陸區方面，恒地（0012）HENLEY PARK售出兩伙，包括第1B座23樓D室，實用609方呎兩房戶，成交價1764.81萬元、實呎2.89萬元。

尚逸沽兩伙 呎價同約2.1萬

綜合市場消息，昨日市場錄約15宗一手成交，樓花期長約18個月、大鴻輝集團旗下西區德輔道西尚逸，昨新一輪推售17伙，據成交紀錄冊資料，即日售兩伙，分別為實用254方呎5樓D室、實用389方呎10樓A室，成交價分別約533萬及809萬元，實呎同約2.1萬元。

市場預期本月一手成交或達千宗

旭日旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，將於今日首輪開售188伙，項目共收逾7660票、超額認購逾39倍，市場估計銷售情况將會不俗，加上柏蔚森III明日首輪賣108伙，市場人士預期7月一手成交總數，有機會回升至約1000宗。

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