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映灣園兩房1.7萬租出 內地專才每呎31元承租

【明報專訊】暑假住宅租務旺季下，內地專才繼續成租務生力軍。中原分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園第6座極高層E室，實用543方呎兩房戶、望山景，業主月租叫價1.8萬元，放盤僅3天租出，議價後減1000元或約6%，以1.7萬元成交，實用呎租31元，新租客為內地專才，即睇即租；業主2011年以339萬元買入，享租金回報率6厘。

內地生2萬租MONACO ONE一房

市區方面，啟德新入伙盤MONACO ONE錄內地生承租一房戶；香港置業市務經理（銷售）袁世昌表示，屋苑低座B座高層C室，實用324方呎一房戶，業主以1.9萬元放租，約一周即獲內地生洽詢，因租期不足一年，業主提價1000元或5%至2萬元成交，實用呎租約62元；業主今年4月以867.5萬元購入，享租金回報率2.8厘。

凱旋門3房5.1萬租出 呎租53元

九龍站豪宅凱旋門亦新錄3房單位租賃成交；中原高級分區營業經理王志忠表示，屋苑第2座中低層H室，實用961方呎3房連套房間隔，月租5.1萬元、實用呎租53元；業主早於2007年以1200萬元購入單位，享5.1厘租金回報率。

港島方面，西環翰林峰第5座高層B室新錄租賃成交；中原分行經理謝文柏表示，實用215方呎開放式間隔，望香港大學及樓景，單位交吉兩天獲新租客承租，月租1.8萬元，實用呎租84元，新租客為學生；業主2017年以638萬元一手買入，持貨約7年，享租金回報率3.4厘。 

分支家庭1.65萬租東港城兩房

市場亦不乏家庭客入市，利嘉閣高級經理鄭啟聰表示，將軍澳東港城第7座中層B室，實用面積463方呎兩房間隔，業主去年底以1.8萬元放租，議價後最終減價1500元或8%，以1.65萬元租出、實用呎租約36元，新租客為區內分支家庭；業主2015年以約408萬元買入，享租金回報率約4.9厘。

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