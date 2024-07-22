本月一手成交有望重上逾千宗 柏蔚森系列9日累售254伙 吸金17億

明報記者 江俊洋

近日相繼登場的柏蔚森I、III（第1及3期），共提供555伙，樓花期同約13個月，其中柏蔚森III昨日於九龍灣金利豐國際中心，以發價單形式首輪發售108伙，整批折實均呎1.8萬元，一房戶折實入場費419.6萬元起，開售前累收逾5800票，超額近53倍，全日售出近70伙或逾六成。

連同柏蔚森I，兩期過去9日內共售254伙，佔可售單位總數306伙的83%，套現逾17億元，當中3房單位全數沽清。

買家包括來自剛果 購兩房擬自用

可留意的是，柏蔚森系列不乏外籍買家，包括來自非洲剛果、營運採礦公司的Kiri Kiri，他表示購入一個兩房單位自用，惟未有透露單位具體價錢，只指過去4年一直有留意啟德區。此外，柏蔚森系列暫時共錄22組大手買家，採用即供付款的買家佔整體約70%。

黃金海灣．意嵐加推108伙 折實222萬起

至於上周六（20日），首輪推售188伙全數沽清的屯門黃金海灣．意嵐，發展商旭日加推第3號價單位，涉108伙，單位實用面積介乎204至653方呎，涵蓋開放式至3房間隔，價單定價則由253萬至882.2萬元，若以最高折扣12%計，折實價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價約8768至14,051元，折實均呎約1.12萬元。

是次入場單位為5B座21樓H室，實用面積204方呎開放式戶，折實價222.6萬元、折實呎價約1.09萬元。可留意的是，項目首兩張價單的折實入場價均低於200萬元，惟從新價單可見，折實價低於200萬元的單位已「絕迹」。

高臨兩房成交呎價逾2.3萬

其他新盤成交，資策（0497） 旗下佐敦彌敦道新盤高臨，新近連錄4伙成交、主要屬實用面積378至416方呎兩房戶，成交價介乎772萬元至967萬餘元，合共套現逾3500萬元；其中昨日連售兩伙，包括A1座22樓B室及A1座22樓C室，實用面積416及414方呎，成交價分別為967.3萬及958.1萬元，呎價均逾2.3萬元。

高臨自5月推售迄今累售151伙，累計套現逾11.5億元。