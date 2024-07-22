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4市區新盤伺機出擊 涉逾550伙

【明報專訊】踏入7月底，隨啟德跑道區柏蔚森系列、屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，兩個大型新盤相繼開售、並取得理想銷情後，新盤市場焦點，轉移至有機會於今季內登場的4個市區新盤，分別位處灣仔春園街、鰂魚涌芬尼街、何文田太子道西及九龍城南角道，4盤共涉逾550個單位。

會德豐春園街項目料吸專才客

其中會德豐旗下灣仔春園街項目，提供約88伙，市場定位為精品式豪宅，單位實用面積料約300方呎起、主打一房等戶型。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀認為，春園街項目屬灣仔區罕有新盤供應，樓盤地理位置鄰近金鐘、中環核心商業區，預料可吸引在區內，以及鄰區工作的專才入市。

宏安鰂魚涌FINNIE快上樓書

另一即將登場的港島全新樓盤，為宏安地產（1243）鰂魚涌芬尼街FINNIE，提供90伙，同樣主打中小型單位，亦屬於舊契項目。宏安地產執行董事程德韻日前表示，項目預料最快7月底上載樓書，搭建示範單位的進度亦近尾聲；FINNIE鄰近港鐵鰂魚涌站，步行前往太古坊只需數分鐘。

新地太子道西233號已獲批預售

九龍區方面，新地（0016）和會德豐等合作的何文田太子道西233號項目，早前已獲批預售樓花同意書，提供75個單位，料將以接近現樓形式推售。新地副董事總經理雷霆表示，集團繼續奉行月月有樓賣策略，太子道西233號雖然屬單幢項目，但定位為豪宅，市場估計短期上載樓書。

恒地南角道新盤提供逾300伙

此外，恒地（0012）九龍城南角道單幢項目，提供逾300伙，屬舊契項目，與同系大角嘴利奧坊系列、西區藝里坊系列相似，南角道項目主打一房、兩房等戶型，估計最快亦會於今季登場。

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，南角道項目賣點是擁地利優勢，除座落於全港知名的41校網外，與港鐵宋皇臺站近在咫尺，距離啟德AIRSIDE等大型商場、未來的崇光百貨和地下購物街，均相距不遠。

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