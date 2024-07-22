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十大屋苑周末交投升四成 重上雙位數買賣

【明報專訊】市場聚焦新盤開售之際，十大屋苑過去周末兩日交投回升、重上雙位數；據中原統計，十大屋苑兩日共錄10宗成交，按周回升42.9%，零成交屋苑減至4個，包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、東涌映灣園；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，不少二手業主擴大減價幅度，吸引買家入市。

另據美聯統計，十大屋苑過去兩日合共錄約11宗成交，按周升約57.1%，零成交屋苑包括康怡花園、黃埔花園和映灣園。

第一城兩房380萬沽 業主料蝕近四成

代理消息表示，沙田第一城第21座高層單位，實用面積327方呎兩房間隔，原業主於去年2月以520萬元放盤，至近期累減140萬元或約27%，以380萬元易手、實呎11,621元，較同類單位市價低近一成，新買家為投資客。

代理稱，該單位對落一層屬事故單位，而上址原業主於2019年4月以556萬元買入單位，持貨5年，帳面蝕176萬元或約32%，連同稅項和使費，料實蝕約202萬元或約36%。

海怡3房售1480萬 13年升值五成

鴨脷洲海怡半島過去周末錄得1宗成交；中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，屋苑第10座中層G室，實用面積889方呎3房間隔，原業主開價1600萬元，減價120萬元或7.5%，以1480萬元易手、實呎16,648元；原業主2011年以986萬元購入，持貨約13年，帳面獲利494萬元或50%。

美聯高級營業經理范浩軒表示，鰂魚涌太古城新錄寶安閣高層H室易手，實用面積706方呎3房間隔，以約900萬元獲承接，實呎12,748元；原業主早於1980年以約57.5萬元購入，持貨44年，帳面獲利842.5萬元，物業升值約15倍。

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