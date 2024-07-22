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上月工廈買賣近15億 按月升24%

【明報專訊】高息環境持續，加上經濟前景未明朗，本港工廈交投、租賃表現偏軟，據美聯工商舖最新發表報告指出，6月最新工廈買賣註冊量錄約161宗（具體反映5月成交市况），按月下跌約9.6%；不過，同期註冊金額則錄約14.94億元，按月上升約23.8%。

總結今年上半年，工廈買賣註冊量共錄約842宗、同期涉成交金額70.39億元，相較去年下半年，分別跌約3.2%及約14.8%。

荃灣工廈呎價上月跌幅最勁

可留意是，美聯工商物業售價指數（MII）6月報334.6，按月跌約0.7%，其中柴灣平均呎價按月升幅最高，最新報約4670元、升幅約0.7%；跌幅最大為荃灣，最新報約3441元、按月跌約2.9%。

雖然工廈交投減少，但不乏大手客入市；綜合該行統計及市場資訊，有貿易公司斥資約1.3億元，購入長沙灣環球商貿廣場2期高層多層樓面，涉總面積約1.45萬方呎、呎價約8966元。

至於現已轉型為集商業、新式工業、住宅社區的大角嘴，美聯工商董事陳偉志表示，新晉發展商樂風集團發展、位於必發道的Two Bedford Place，有中層全層單位以約2300萬元沽出，單位面積近2400方呎，呎價約9583元，估計項目提供的新派工作室，吸引初創公司進駐。

屯門工廈租金按月升勢最標青

美聯工商舖統計亦顯示，工廈租賃市况仍偏軟，6月工廈租務成交錄近319宗，按月跌約7.5%。事實上，美聯工商物業租金指數（MIRI）6月最新報146.2，按月跌0.5%；分區呎租方面，升幅最大為屯門，上月呎租約報12.34元、按月升約0.9%；紅磡/土瓜灣區最新平均呎租約14.95元，按月跌約1.2%，為跌幅最大分區。

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