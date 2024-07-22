蝶翠峰成交呎價跌穿8000元

明報記者 歐陽慧恩

中原分行經理張禮傑表示，蝶翠峰本月首宗二手成交為第13座中層H室，實用面積520方呎兩房間隔，原業主開價433萬元，經議價後減26萬元或6%，以407萬成交，折合實呎7827元，料為屋苑除5期尚悅‧嶺外，今年最低成交價；不過，原業主2008年1月以140萬元買入，帳面獲利267萬元或約1.9倍。

張續指出，現時買家入市態度審慎，加上發展商去貨態度積極，料二手交投短期內仍然淡靜。

名家匯3房1762萬沽 帳蝕13%

美聯助理區域經理黃國輝表示，大圍名家匯第2座低層B室，實用面積1502方呎、屬3房1套連儲物套間隔，原業主5月以1800萬元連一個車位放售，最終減價38萬元或2.1%，終以1762萬元易手、實呎11,731元，新買家為區內家庭客；原業主2016年以2023.8萬元購入單位及車位，持貨約8年，帳面蝕約261.8萬元或13%，連同稅項和其他使費，料有機會實蝕約357萬元或近18%。

其他市區屋苑成交方面，中原高級區域營業董事張光耀透露，鰂魚涌太古城恆山閣高層C室，實用面積684方呎3房戶，以900萬元沽出，實呎13,157元。

太古城3房業主料蝕逾5%

原業主2023年9月以905萬元買入，持貨不足一年，帳面蝕5萬元，連使費料有可能實蝕約50萬元或5.5%。

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，九龍灣淘大花園B座中層3室，實用面積375方呎兩房間隔，獲投資者以420萬元承接、實呎1.12萬元；原業主2012年以330萬元購入，持貨12年，帳面賺90萬元或27%。

淘大兩房中層售420萬 較低層平1%

翻查紀錄，同座低層一個實用面積同為375方呎的兩房戶，6月以約423.8萬元易手，意味是次中層戶成交價，較低層單位低約1%。

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