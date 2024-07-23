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南豐新邨兩房失守400萬 兩年實蝕四成

【明報專訊】踏入下半年，樓價持續下跌，多個大型屋苑售價屢試新低，其中樓齡近50年的鰂魚涌老牌屋苑之一的南豐新邨，有兩房戶成交價跌穿400萬元水平，僅以380萬元售出，重返約10年前水平，原業主持貨約兩年連使費更勁蝕逾四成。

市場消息稱，上述南豐新邨單位為3座極低層B室，實用面積391方呎，兩房間隔，原於4月以500萬元放盤，近日終以380萬元沽出，累計減價120萬元或24%，呎價亦失守1萬元關口，為9719元。原業主2022年以606萬元購入，持貨約2年，帳面蝕226萬元，若連使費料實蝕約255萬元，蝕幅約42%。

豪景3房實呎近5600元 持貨12年料蝕走

此外，受累於屯門青山公路有新盤近期低價開售，令同區二手樓價受壓。中原地產首席分區經理譚榮輝表示，青龍頭豪景花園一個3房單位，最新以呎價不足5600元易手，單位為豪景花園20座低層D室，實用面積947方呎屬3房1套間隔，望內園，因業主睇淡後市，減持手持物業，最新以530萬元售出，實呎5597元。原業主2012年590萬元連車位買入，今次只售出單位，但現時屋苑車位價值約40萬至50萬元，故即使稍後售出車位，相信持貨12年仍要蝕讓離場。

太湖兩房撻訂貨405萬再沽

另中原地產高級分區營業經理黃達雄表示，大埔太湖花園9座低層C室，實用面積355方呎，兩房間隔，原先本月初以408萬元沽出，惟買家其後撻訂，業主先殺訂20萬或近5%，再重新放售後以405萬元沽出，較原先售出價低約3萬元，實呎約11,408元。原業主2014年325萬元購入，持貨約10年，帳面獲利約80萬元或25%。

另外，市區亦有「另類貨」蝕讓售出，其中灣仔嘉薈軒中層8室，實用面積438方呎，1房間隔，據知屬凶宅同層戶，新近以568萬元售出，實呎12,968元，原業主2017年780萬元購入，現帳面蝕讓212萬元，若連使費料實蝕約250萬元或約32%。

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