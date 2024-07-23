柏蔚森III昨加推31伙 周五次輪賣53伙

項目是次加推單位包括5伙一房戶、22伙兩房戶、4伙三房戶，屬原價加推，折實價474.9萬至1376.1萬元，折實呎價16,800至21,866元，入場單位為第1座11樓D室，實用面積263方呎1房間隔，折實價474.9萬元，折實呎價18,057元。

全個柏蔚森系列過去10日共沽253伙，佔可售單位約83%（首兩輪銷售共推售306伙），套現逾17億元。

此外，柏蔚森I首錄兩宗撻訂個案，分別為1伙三房戶及1伙一房戶，據成交紀錄冊顯示，兩伙交易未有進展，料買家已撻訂及各遭沒收5%訂金，共涉逾70萬元。

意嵐個別單位加價料約一成

至於上周六首輪銷售開出紅盤的黃金海灣．意嵐，以折實均呎11,219元加推108伙，開放式戶折實222.6萬元起，料今日公布最新銷售安排，並於周六次輪開售。

旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，折實價低於300萬元的單位佔31伙，是次價單考慮推出單位的樓層及景觀，故價錢上作出微調。不過，個別單位售價有顯著加幅，如新價單的第5A座21樓M室，實用面積208方呎開放式戶，折實價為231.6萬元、折實呎價11,135元，對比首張價單、同一面積的第5A座20樓M室，折實價為211.2萬元、折實呎價10,154元，即樓上單位貴約20萬元或約一成。

PARK SEASONS 2B座料下月推

另外，不少新盤部署短期內登場，會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，集團與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS 第2B座料下月推，涉約350伙，主打一房、兩房戶型。他指出，SEASONS系列自3月起開售後，迄今累售約780伙，套現逾49億元。

另中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱‧堤岸，以招標形式售出第1座49樓A室，實用面積1217方呎，三房雙套間隔，連841方呎天台，以2860萬元成交，呎價2.35萬元。