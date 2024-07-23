上半年51宗逾億一手成交 較去年下半年升近兩倍

【明報專訊】雖然樓價持續不振，但豪宅交投依然活躍。美聯港島區董事李頌賢表示，今年上半年全港所錄得的逾億元一手成交約51宗，較去年下半年約18宗上升約1.8倍，其中上半年港島豪宅佔全港豪宅成交約21宗，較去年下半年更大升約3.2倍。至於若以逾5000萬至1億元一手成交計算，港島區上半年錄得約50宗，較去年下半年更大升超過4.5倍。
美聯豪宅首席區域營業董事方富義表示，山頂南區為傳統豪宅地區，今年上半年計，區內共錄約56宗買賣，較去年下半年約25宗大幅上升約1.24倍，並創出自2021年下半年後的5個的半年計新高；成交金額錄得62.39億元，較去年下半年約32.12億元上升約94.2%。
東立地產地產部總監陳玉成表示，豪宅成交活躍，主要由於中國GDP表現迅速增長，加上汽車出口量大與造船業訂單急升，豪宅買家大部分均具內地背景。此外，租務市場持續暢旺，有可能稍後租轉買增多，推動買賣交投。
被問及兩個港島南區豪宅項目，陳玉成表示，本月底會推出壽臣山道西11A號南天第，並快將進行軟銷，售價會參考同區新盤的成交價格；至於赤柱村道52至54號洋房項目SOLACE，則暫未錄得新成交。
樓市方面，陳玉成指出，細單位供應多，料下半年樓價跌8%；相反由於超級豪宅供應較少，樓價升幅較顯著，而無論成交額或成交量均會有所增加。