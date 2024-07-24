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話你知：新地年半不足百億購逾300萬呎地

【明報專訊】本港樓市淡靜，新地（0016）趁地價回落，近年積極增加土地儲備。自去年初至今，新地先後完成最少3個補地價項目，以及中標兩幅官地，涉及金額逾88.3億元，以總發展樓面約306萬方呎計，平均每方呎樓面地價不足2900元（見表）。

除剛完成補地價的粉嶺北第10區地皮外，新地上周三以6.19億元中標沙田小瀝源源順圍住宅地，以可建樓面約15.66萬方呎計，每方呎樓面地價3952元，屬市場預期之內。不過，若與同位處港鐵屯馬線顯徑站、由萬科海外及永泰（0369）2022年9月以7.86億元、每方呎樓面地價8802元投得的住宅官地相比，每方呎地價則低55%。

上周呎價不足4000元奪小瀝源地

另去年9月先後完成元朗南生圍東成里項目及錦田下高埔村項目，前者打造為「跨代共居房屋」項目，當中部分單位及設施將採用長者友善設計，特設社區樞紐設施如健康中心、社福設施等，以便照顧長者，並推動實踐「居家安老」概念，涉及73.59萬方呎樓面。至於元朗錦田下高埔村項目，2022年1月已獲批出建築圖則，批准建3幢16層高住宅大廈，總樓面約25萬方呎。

不過，最矚目要數到去年3月，新地以47.29億元中標旺角洗衣街巨無霸商業地，可建樓面逾152萬方呎，每呎樓面地價僅3103元，為逾21年來市區商業地每呎樓面地價最低。發展商將項目打造成旺角Green Heart，具備綠化、可持續發展元素的大型綜合新商廈地標。

[香港地產]

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