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太古城低層兩房500萬沽 屋苑11年新低

【明報專訊】近月樓價再現回軟，多個大型屋苑均現近年低價成交，中原高級區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城太湖閣極低層B室，實用484方呎，兩房間隔，望停車場，以500萬元易手，實呎10,331元，為屋苑自2013年6月鄱陽閣低層C室以500萬元成交後，首次重返500萬元水平。原業主1995年251萬元購入，持貨約29年，帳面賺249萬元或近1倍。值得留意，上述單位所在的太湖閣屬太古城1期翠湖台，樓齡為各期最舊，高達46年，且距離太古港鐵站最遠期數，均影響該期數單位做價。

內地客2280萬沽海珀名邸 6年實蝕580萬

此外，代理指出，東涌映灣園5期海珀名邸單號屋，實用2355方呎，4房雙套連工人套房間隔，並設獨立車庫、平台及天台，以2280萬元易手，實呎9682元。資料顯示，原業主為內地背景人士，2018年初2700萬元購入，持貨約6年帳面蝕420萬元或約16%，連使費料實蝕580萬元或約22%，為屋苑今年最大宗蝕讓個案。值得一提，單位2010年一手成交價為2597.8萬元，是次做價較14年前還要低約317.8萬元或12%。

此外，美聯分行首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山迎海3座低層E室，實用799方呎，3房1套連工人套房間隔，享海景，以1023萬元易手，實呎12,804元。原業主2018年1200萬元購入，帳面蝕讓177萬元或約15%，連使費料實蝕約240萬元或約兩成。

石碧新村短炒4個月帳升28萬

另外，淡市中卻再錄個別投資者短炒獲利個案。資料顯示，1960年代初落成的荃灣石碧新村，錄B座高層戶成交，單位實用615方呎，該廈樓高5層不設升降機，3月以418萬元獲投資者承接，6月初收樓，本月中以446萬元再易手，實呎7252元。買家登記英文姓名屬普通話拼音，料為內地背景人士，單位4個月升值28萬元或6%，扣除使費後原業主料仍賺約13萬元或3%。石碧新村又名石壁遷置村，當年因興建大嶼山石壁水塘，港府遂在荃灣建此遷置村安置受影響的石壁山谷村民，部分早年已拆卸重建，現僅存4座，過往交投量低，去年錄一宗成交，但今年「撤辣」後至今已錄7宗成交。

[香港地產]

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