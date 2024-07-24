moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

MOUNT POKFULAM智能貴氣並重

【明報專訊】今年市場有不少超級豪宅推出，由宏安地產（1243）牽頭發展、位處港島薄扶林道的MOUNT POKFULAM早前已登場，並於4月以逾3.3億元、呎價7萬元率先售出其中一幢洋房。發展商最新提供兩幢現樓示範洋房，每間大宅均邀請著名室內設計師悉心設計，加上屋內備有智能家居系統，呈現高貴氣派與優質生活並重的居住空間。

明報記者 江俊洋

攝影 鍾林枝

MOUNT POKFULAM由7幢洋房組成，實用面積3654至4810方呎，項目背靠龍虎山，鄰近香港大學。由屋苑駕車前往中環僅約10分鐘車程。發展商開放兩間連裝修現樓示範洋房，其中薄扶林道86C號洋房為董事屋，實用面積4802方呎，連地下樓高三層，設私家升降機，方便直達各樓層、地庫停車場及955方呎天台。

設7幢洋房 鄰近港大往中環方便

大廳空間偌大，分為客廳、飯廳、品酒區及茗茶區，飯廳放置長餐桌及餐椅，可供12人用餐，有玻璃吊燈點綴，突顯空間感。位於玄關的酒櫃連雪茄櫃是另一亮點，可收納約100支紅酒，為法國品牌Sensis為項目打造電動式酒架，只要按下按鈕，酒架可向上或向下移動。

法國品牌打造 電動式酒櫃成亮點

洋房設1731方呎前後花園，大廳對出的後花園外望薄扶林道一帶，設升降平台泳池，泳池深度最多約1.4米，不需使用時，可變回花園平台。廚房方面，設置中島提供充足備餐空間，配備多款名牌組合爐具、雙門雪櫃、咖啡機等家電。

示範洋房改裝成4房4套間隔，1樓為兩間套房及影音室，主人套房則位於頂層全層，寢區放置雙人牀綽綽有餘，並設兩個衣帽間，女主人衣帽間訂造多個高身衣櫃，備梳妝台。女主人衣帽間相鄰的主人套廁，淋浴間內設按摩池，另一邊還有桑拿房。

另一示範屋為薄扶林道86A號洋房，實用面積3724方呎，連前後花園、平台及天台等，大廳採用現代歐式奢華風格設計，以白色為主調，利用線條和燈光效果營造出現代感。大宅提供4間套房，分佈於1樓及2樓，天台設有泳池。

屋苑配備軍事級保安系統

值得留意是，項目所有洋房均設有三重保安裝備，保障住戶安全，外圍及花園裝設來自以色列的D-Fence壓力條。D-fence為軍事級保安系統，當受壓時會觸發警報，傳送到中央保安系統或屋苑保安處，另裝有電網、閉路電視等；室內窗戶裝有磁窗觸點及玻璃破碎感應器，當有人欲打破窗門入屋爆竊，會觸發感應器，通知住戶採取防範措施。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款