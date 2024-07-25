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新世界烏鴉落陽批建4幢32層商住樓 涉逾111萬呎樓面 去年曾稱採標準補價換地

【明報專訊】正當新地（0016）以傳統補價方式完成粉嶺北換地之際，新世界發展（0017）已故創辦人「彤叔」鄭裕彤或相關人士，於千禧年以約3億元購入的粉嶺北烏鴉落陽土地，項目今年5月獲屋宇署批出建築圖則，獲批建4幢樓高32層的商住物業，並採組裝合成建築法，總樓面逾111萬方呎，估計可提供約2000伙住宅。項目已落實原址換地，據悉將以標準補價完成契約修訂，若以去年市場估計補價約35億元計，即折合每方呎樓面地價約3100元。

明報記者

翻查資料，上述土地部分原由亞細安持有，惟陷入財困下以約3億元售予新世界鄭裕彤或相關人士。項目2006年發展成低密度住宅，涉約70伙，但只興建了外牆，並沒有作內部裝修，一直未有出售。物業空置多時，「曬太陽」10多年後，2022年疫情期間，新世界借出地皮作社區隔離設施。為配合北都發展，新世界決定原址換地，並於去年9月對外透露將以標準補價完成契約修訂，估計涉約35億元，即折合每方呎樓面補價約3100元。屋宇署最新資料顯示，今年5月項目獲批建築圖則，獲批建4幢樓高32層的商住物業，住宅樓面約93.2萬方呎，商業樓面約18.5萬方呎，總樓面約111.7萬方呎。

去年估計補價35億 每呎約3100元

會德豐去年7月以17.2億元投得的堅尼地城西寧街地皮，獲批建兩幢25層高的分層住宅大廈，住宅樓面約23.4萬方呎，另設約1.39萬方呎商業面積。今年5月亦有多個豪宅項目獲批圖則，其中由周大福或有關人士持有的山頂馬己仙峽道30至38號，獲批重建4幢樓高2至3層洋房，總樓面約4.87萬方呎。前身為公務員合作社、由兆安李太持有的渣甸山白建時道41至45號，則獲批建1幢5層高住宅，總樓面約9542方呎。至於其士（0025）大圍恆樂里5號獲批重建1幢8層高住宅和1幢兩層高會所，涉及總樓面約12.45萬方呎。

永泰古洞項目 5月動工涉765伙

此外，屋宇署最新資料亦顯示，今年5月全港只有1個私人住宅項目動工，為永泰地產（0369）上水粉錦公路與青山公路古洞段交界項目，涉及765伙，較4月份的2178伙減少65%。永泰於2021年6月，以26.168億元、每方呎樓面地價高達9208元中標上述地皮。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首5個月私宅動工量累計4091伙，較去年同期5518伙減少26%，是自2015年以來9年同期新低。私人住宅落成量方面，今年5月份只得九龍塘太子道西266號落成，涉及80伙私宅。今年首5個月累計共5681伙私宅落成，較去年同期7222伙減少21%，為5年同期最少。

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