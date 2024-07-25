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環海‧東岸4伙1房670萬起 5年劈價逾三成

【明報專訊】已入伙逾5年的九龍建業（0034）紅磡環海‧東岸，其中4伙更改價單，定價減幅達30%至32%不等，全屬1A座25、26、31及32樓D室，實用375方呎的1房戶，上述單位2019年定價955.7萬至1010.6萬元，下調至最新670萬至687.2萬元、實呎17,867至18,325元，不設額外折扣。如1A座32樓D室，由原來定價1010.6萬元，減至最新687.2萬元，實呎18,325元，減價323.4萬元或32%。

星凱．堤岸修訂55伙價單增折扣

至於中洲置業旗下火炭現樓項目星凱．堤岸，自2021年10月開售至今累售1167伙或87%，套現約123億元，發展商最新修訂價單，其中55伙（包括19伙開放式、36伙1房單位）將贈送免費家俬組合優惠，買家可享首兩年豁免差餉、地租及管理費，或享有2%折扣，二擇其一，總折扣率最高達33%，開放式戶折實約480萬元入場。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，最快下周公布銷售安排。事實上，項目於2月底政府尚未「撤辣」前，曾加推136伙，並增加折扣至最多35%，其後一度削減優惠至31%，即更新版價單的總折扣增兩個百分點。

緹外2.3億沽4房4套連雙車位單位

另一邊廂，超級豪宅卻繼續錄成交。嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，本月連沽3伙，吸金逾6億元，最新售出3座3樓A室，實用面積4483方呎，4房4套間隔、連雙車位，以2.3億元成交，實呎5.13萬元。項目今年迄今累錄16宗成交，套現約55億元；項目自2022年10月起銷售，累售21伙，吸金約67億元，平均成交呎價約6萬元。信置（0083）牽頭的西南九龍長沙灣維港滙系列，本月至今累錄14宗成交，套現逾3.8億元，新錄維港滙II第1座18樓B室，實用1432方呎4房間隔，以4638萬元成交，呎價3.2萬元。

黃金海灣‧意嵐累收逾7900票

至於周六次輪發售139伙、旭日國際屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，截至昨晚6時，累收逾7900票，當中包括上周首輪向隅客重新入票的「復活票」，超額逾55倍。

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