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龍蟠苑1房今年首跌穿300萬

【明報專訊】買家對息口走勢持觀望態度，近期二手市場氣氛轉淡，做價回軟，鑽石山老牌居屋龍蟠苑未補價成交更跌穿300萬元大關。資料顯示，龍蟠苑龍珠閣中層04室，實用340方呎，1房間隔，近日以285萬元未補價易手，實呎8382元，成交價料為屋苑最少3年以來新低，並屬屋苑今年首宗低於300萬元以下成交。原業主早於1986年以18.95萬元一手購入，持貨約38年，帳面賺逾266萬元或14倍。

富嘉兩房600萬沽 5年實蝕13%

此外，中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，大圍本月至今暫錄約27宗成交，區內居屋富嘉花園佔兩宗，包括3座低層E室，實用面積484方呎，兩房間隔，開價約710萬元，累減110萬或15%，以600萬元已補價易手，實呎12,397元。原業主2019年以645萬元已補價購入，持貨約5年，帳面蝕約45萬元或約7%，料連使費料實蝕80萬元或約13%。另利嘉閣分行經理陳志偉稱，屯門山景邨景美樓中高層B2室，實用296方呎，兩房間隔，以85萬元未補價成交，實呎約2872元。原業主2016年16.74萬元向房委會未補價購入，持貨約8年，帳面獲利逾68萬元或約4倍。

藍灣海景3房則王 1230萬易手

淡市下部分優質戶放盤量增加，小西灣藍灣半島就錄得海景則王單位成交。世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，屋苑7座高層B室，實用811方呎，3房1套連工人套房間隔，望海景，放盤不足一個月，經議價後以1230萬元易手，實呎15,166元。原業主2005年2月698.8萬元一手購入，持貨約19年多帳面獲利531.2萬元或76%。

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