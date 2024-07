TEC創辦人Paul Salnikow：跨國企業積極駐港 商務中心出租率升

世邦魏理仕早前發表的《2024年第一季香港商業房地產市場觀點》指出,截至3月底,甲廈空置率升至約16.7%,再創歷史新高,致租金按季下降1.2%,連續第20季下降,期內中區甲廈即使表現較佳,惟空置率仍高達11.7%。

目前在港經營12個商務中心的TEC亦是本港甲廈、特別是中區甲廈租戶之一,據點包括國際金融中心1期、友邦金融中心、香港會所大廈及盈置大廈等,設有約3300個工作空間,Salnikow在專訪中表示,本港甲廈市場近年的確面對很大挑戰:「眾所周知的是,本港中區以至整體甲廈市場正在轉變,原因是金融服務行業已出現轉變,尤其是首次公開招股(IPO)集資額大跌,減少對銀行家、顧問及其他專業服務提供者的需求,因此有關公司也縮減租用甲廈規模。」

港經濟前景不明朗 跨國企業短租細單位為主

Salnikow表示,近年TEC本港商務中心的租戶,主要是跨國企業,集團出租率由2020年疫情爆發前的90%,最低跌至去年中的71%,原因是部分跨國企業期內撤離本港,由於出租率現已回升至80%,他相信最壞的時間已經過去:「所有擬離開香港的跨國企業相信已離開了,可能是去了新加坡、東京或迪拜,仍然留下來的跨國企業估計已不會走,原因是香港仍然是國際城市及外資通往中國市場的樞紐(Hong Kong remains an international city and a gateway to China),是在中國做生意的最佳城市,而中國仍然是全球第二大經濟體,製造業在全球也擁有強大競爭優勢,隨着跨國企業繼續增加與中國做生意,在本港需要的辦公空間亦會進一步上升。」

就跨國企業近月積極進駐TEC本港商務中心,Salnikow指出,其規模往往是10人或以下,20人或以上的需求很低,平均租約為期13個月,原因是本港經濟仍有很多不明朗因素,跨國公司希望保持靈活性:「假如跨國企業對本港經濟前景很有信心,便會向業主簽訂10至20年租約租用大面積讓50人或以上的員工進駐,但目前不會這樣,他們需要的是小面積及租期短的優質辦公室,這正好是我們提供的產品及服務。」

空置率達雙位數 料中區甲廈業主大幅減租

Salnikow表示,雖然目前TEC本港商務中心向客戶收取的呎租較2020年疫情爆發前錄得雙位數跌幅,但有關跌幅低於集團近月與中區甲廈業主續租時近30%的減幅,故集團今年以來利潤率按年明顯改善,重返雙位數水平。

TEC本港旗下位於中區商務中心,向甲廈業主支付的租金屬重要經營成本,若租金續約時能夠下調三成,對TEC相當有利,Salnikow認為有關減幅屬合理,指TEC於1994年成立至今,目前是30年以來罕見的中區商廈業主議價能力處於弱勢的時間,原因是空置率高達雙位數,Salnikow相信精明的甲廈業主不會願意把這些貴重的中區甲廈面積空置,會更積極減租吸引租戶。事實上,TEC目前與中區商廈業主磋商續約時,亦會同樣要求減租30%。

料未來1年出租率利潤率回升 盈利顯著改善

Salnikow續說,由於TEC本港旗下12個商務中心與甲廈業主約訂的租約一般為期3年,這些租約在未來陸續到期後均可望減租30%,若集團向客戶收取的呎租維持現水平不變的話,利潤率有望進一步提升,加上出租率料由目前的80%上升至一年後的86%至87%,盈利料顯著改善。

雖然Salnikow看好TEC本港業務增長前景,而且中區短期亦有大型甲廈落成,惟他強調,短期無意增加商務中心數目:「我們的商務中心目前出租率達80%,換一個角度看,空置率高達20%,在這情况下,我們為何還要增加商務中心的數目呢?我們希望維持現有規模,不增加也不減少,原因是客戶需求料僅慢慢增長,而非快速轉強。」

明報記者 葉創成

