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磁帶大王1.2億蝕沽西環一籃子物業

【明報專訊】舖位租金持續下跌，市場續有資深投資者蝕讓舖位物業。其中資深投資者「磁帶大王」陳秉志及相關人士，新近以1.2億元售出西環德輔道西442號美新樓一籃子舖位連部分單位，物業總樓面約12,664方呎，呎價低於1萬元水平。資料顯示，陳秉志等2022年以1.548億元購入上述物業，現帳面蝕讓3480萬元，蝕幅約22%。

北角54呎劏舖15萬沽 11年貶值85%

此外，頻錄蝕讓的北角「劏場」城市金庫，有銀主舖大幅貶值售出，物業為城市金庫地庫雙號舖，面積約54方呎，原由銀主叫價28萬元放售，昨透過盈置地產拍賣會開價10萬元進行拍賣，結果由兩組買家共承接4口價後，終以15萬元售出，雖然較開價高出五成，但仍較上月銀主叫價低46%。舖位曾於2013年約100萬元一手售出，11年後物業貶值85萬元或85%。

工廈方面，沙田坳背灣街利達工業中心1樓部分單位，面積約16,871方呎，以4600萬元售出，呎價2727元，買家為sunshine stream limited，公司董事包括鷹君家族羅嘉瑞等人。原業主為翡翠餐飲集團，旗下品牌包括翡翠拉麵小籠包， 2011至12年以合共約3424萬元購入，持貨約12年，帳面獲利1176萬元或約34%。另聯合出版社或相關人士近月接連入市，最新以2780萬元購入灣仔商廈信和財務大廈低層單位，以面積3050方呎計，呎價9115元，原業主2011年1952萬元購入，帳面獲利828萬元或42%。

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