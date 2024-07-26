利奧坊‧壹隅入伙 下月擬推19伙特色戶

利奧坊系列累沽2058伙 套逾127億

利奧坊‧壹隅尚餘66伙待售，其中47伙標準單位會以價單推售，包括30伙開放式戶、10伙1房戶、7伙兩房戶；至於19伙特色戶則部署下月中旬起分階段招標推售。被問到下半年推盤大計，韓透露，旗下團隊與合作伙伴商討推出啟德跑道區承豐道18、19號兩個項目，而九龍城南角道項目擬於第四季登場。

柏蔚森III今日次輪推售53伙

其他一手成交，信置（0083）、會德豐等合作發展，已屆現樓的西南九龍長沙灣維港滙系列，兩日連沽兩伙，新錄維港滙III第1A座30樓A室，實用面積977方呎，3房1套連工人套間隔，以3250萬元成交、呎價33,265元。全個系列本月至今累售15伙，套現逾4.1億元。新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森III，今日以先到先得形式次輪銷售53伙，項目最新再連沽兩伙，共涉資約1130萬元，包括第1座7樓L室，實用面積390方呎兩房間隔，以664.4萬元成交，呎價1.7萬元；另一伙為第1座17樓K室，實用面積260方呎1房間隔，以465萬元成交，呎價17,885元。

美聯布少明料減息或重現供平過租

另外，市場憧憬美國有機會9月減息，加上不少內地生及專才來港下，帶動租務需求增加，美聯住宅部行政總裁布少明估計，今年全年租金升幅有望上升8%，料創12年最大升幅，將升破歷史高位，若息口下跌、租金續升，令回報率上升，「供平過租」情况將會重現，相信可吸引不少市民「轉租為買」，樓市將出現新一波購買力，同時「租金升、樓價跌」的背馳情况亦進一步擴大。