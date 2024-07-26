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唐英年堂弟入市 6220萬購嘉雲臺3房

【明報專訊】美國減息呼聲日益高漲，市場錄得有名人入市個案。資料顯示，跑馬地白建時道嘉雲臺1座高層A室，實用1806方呎，3房1套連書房及工人套房間隔，本月初連兩個車位以6220萬元易手，呎價34,441元，登記買家為唐裕年及李碧珊，唐裕年為西九文化局管理局董事局主席唐英年之堂弟。單位原業主1991年7月659萬元購入，持貨約33年帳面獲利5561萬元或8.4倍。

囍匯特色戶3720萬沽 8年實蝕四成

另外，資料顯示，灣仔囍匯1座一個連天台單位，實用1127方呎，設內置樓梯通往面積約1164方呎天台，3房1套連儲物室間隔，上月底以3720萬元易手，實呎33,008元，暫為屋苑今年最大宗成交個案。新買家登記英文姓名採普通話拼音，料具內地背景，原業主亦同具內地背景，於2016年5月透過公司名義，以約4486.7萬元一手購入，帳面蝕讓約766.7萬元或17%，由於原業主當年入市須繳付共23.5%「辣稅」，即連使費料勁蝕約1858萬元或41%。

薈蕎兩房560萬元易手 5年實蝕四成

大圍薈蕎再錄二手勁蝕個案。世紀21奇豐高級分行經理袁麗詩表示，大圍薈蕎1座中層A2室，實用476方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，以560萬元沽出，實呎約11,765元。原業主2019年以903萬元一手購入上址，持貨5年帳面蝕343萬元或約38%，連使費料實蝕約380萬元或42%。

麗都兩房跌穿400萬 做價重返10年前

晉誠地產高級營業經理鄧錦雄透露，深井麗都花園3座中層D室，實用560方呎，兩房間隔，近日以398萬元成交，呎價7107元，為去年11月屋苑4座低層E室銀主盤，以391萬元易手後，屋苑做價首次跌穿400萬元大關，重返2014年水平。原業主於2003年82.3萬元購入上址，近年曾兩度作內部轉讓，單位帳面大升315.7萬元或3.8倍。

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