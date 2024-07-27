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內地生1.25萬租翠華 回報68厘 41年前22萬購入 預付1年租涉約15萬

【明報專訊】暑期內地生來港租樓潮大爆發，市場屢錄內地生租樓個案，其中樓齡逾40年的沙田翠華花園A座中層03室，獲兩名內地男學生合租，先付1年租金方式租入單位，涉約15萬元。由於業主罕有持貨逾40年，當年以22萬元入市，除租金回報高達68厘外，更只需收回一年半租金，已經相等於當年買入價。

明報記者 羅雨萱

鄰近沙田河畔花園的翠華花園，同樣主打迷你單位，代理指由於河畔花園租金近月亦隨大市回升，加上租盤亦缺乏，部分內地生唯有轉租翠華花園。中原地產高級分行經理姚枝榮稱，上述單位實用面積271方呎，兩房間隔，議價後以1.25萬元租出，實用呎租約46.1元。業主早於1983年22萬元購入，可享約68厘租金回報。

內地生1.25萬租University Hill開放式

此外，位於東鐵沿線、鄰近香港中文大學的大埔白石角University Hill，亦獲內地生承租。中原地產分行經理楊頌堯表示，屋苑2B期2座中層A6室，實用218方呎，開放式間隔，以1.25萬元租出，實用呎租57.3元。租客為1名內地男學生，先付1年租金方式承租，共涉約15萬元。業主去年399萬元一手購入，租金回報約3.8厘。

內地生1.32萬租利奧坊．壹隅206呎戶

至於剛啟動入伙程序的大角嘴利奧坊．壹隅，亦錄得租賃成交。美聯區域經理劉志偉稱，利奧坊．壹隅1座中層N室，實用206方呎，開放式單位，以1.32萬元租出，實用呎租約64.1元，租客為內地生，先付1年租金方式承租，涉約15.84萬元。業主2022年5月約497.6萬元一手購入，租金回報約3.2厘。

港大碩士生1.05萬租南津．迎岸

來港升讀港大碩士的內地生承租香港仔南津‧迎岸不足200方呎單位。香港置業高級營業經理譚浩智表示，南津．迎岸低層D室，實用約195方呎，開放式單位，區內客斥1.05萬元承租，實用呎租約53.8元，租客為升讀港大碩士的內地生。原業主2018年5月470.1萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

另中原地產分區經理吳日榮稱，大埔天鑽8座低層H室，實用525方呎，兩房間隔，以1.86萬元租出，實用呎租35.4元。租客為一位內地學生及其家人，業主2019年662萬元一手購入，租金回報約3.4厘。西半山亦見內地生租樓個案，中原地產分區營業經理梁學文表示，西半山華輝閣中層F室，實用401方呎，1房間隔，獲內地生以1.8萬元承租，實用呎租44.9元。業主2017年以699萬元購入，持貨7年，租金回報約3.1厘。

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