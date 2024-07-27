名鑽最快下月初上樓書 兩房400呎起

太子道西233號項目擬短期推

益兆集團銷售及營銷總監黃詩詠表示，名鑽樓高16層，提供80伙，標準單位涵蓋兩房至3房戶型，實用面積由逾400至800方呎；另有實用面積逾1000至1600方呎、屬3房及4房間隔的特色戶，稍後亦會開放兩個連裝修的現樓示範單位予傳媒參觀。

除了名鑽，太子道西目前亦有其他新盤以現樓推售餘貨，包括新地（0016）PRINCE CENTRAL、佳明（1271）發展的明寓等。此外，由新地及會德豐地產合作的太子道西233號項目，亦計劃短期內推出。

柏蔚森III昨次輪沽8伙

本月兩大焦點新盤繼續銷售單位，其中新世界（0017）和遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森III，昨以先到先得形式發售53伙，市場消息指項目單日沽約8伙，其中第1座12樓C室，實用579方呎，3房1套間隔，獲買家斥資1239.3萬元購入，實呎21,404元，做價及呎價齊創項目新高。發展商稱，柏蔚森I及III於兩周內共售出266伙，佔可售單位近74%，套現逾18億元。

黃金海灣‧意嵐今價單發售139伙

另旭日旗下屯門青山公路青山灣段項目黃金海灣‧意嵐，繼上周六首輪188伙即日沽清後，今日於尖東半島中心次輪銷售139伙，最終截收逾8980票，包括首輪向隅客重新入票的「復活票」，超額認購逾63倍。

今批139伙全以價單形式發售，折實價222.6萬至776.3萬元，折實實呎8768至14,051元，折實均呎11,126元。

一手豪宅續受追捧，合景泰富（1813）與龍光（3380）旗下已屆現樓的鴨脷洲凱玥，最新標售第1座20樓B室，實用2247方呎、4房3套間隔，連1個車位，成交價6900萬元、實呎3.07萬元，買家享30天成交期。