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巴黎奧運開幕 apm料生意額升10%

【明報專訊】巴黎奧運正式揭幕，新地（0016）旗下觀塘apm在場內加設運動主題藝術裝置，並加入跳舞體感遊戲。新地代理租務部助理總經理馮穎欣表示，今次暑期及奧運活動推廣斥資千萬元，較去年同期900萬元升一成，其中四成用來作多重優惠和表演，預期本月及下月生意及人流，分別較去年同期升10%及15%。。

馮又稱，apm同時以40%推廣費推出多重獎賞及主題活動、表演，並結合租戶支持提供不同體驗，包括聯同租戶設計具法式元素的獨家甜點供換領，以及與藝術家Bosman合作推出主題精品等，並在商場內打造富有巴黎特色、面積逾3000方呎的《潮玩狂熱運動會》大型暑期裝置，供大眾打卡。

信和蔡碧林：投放逾千萬推廣奧運

另外，信和集團今日及下周二，將在旗下大角嘴奧海城舉辦巴黎奧運打氣活動，市民可在場觀看直播，並為香港運動員打氣，更會於直播期間送出超過10萬元S現金券及送米芝連美食予入場觀眾。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，今年集團投放逾千萬元舉辦奧運推廣活動，今日會透過大電視送出超過10萬元S現金券予到場欣賞直播賽事觀眾，以及與食肆商戶合作送出米芝蓮美食予現場觀眾。信和商場亦有逾180個商戶響應，提供總值超過3000萬元消費獎賞，預計可帶動商場人流上升20%及生意增15%。

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