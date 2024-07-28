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黃金海灣‧意嵐次輪沽119伙

【明報專訊】新盤低價開售吸客奏效，由「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展、位於屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，早前以折實呎低於1萬元推售，首輪銷售成功開紅盤後，昨日乘勝追擊，進行次輪銷售139伙，全日售出約119伙，項目8日內售逾300伙，發展商或於短期內再度加推應市。

8日累售逾300伙 擬短期加推

樓花期約16個月的黃金海灣‧意嵐，挾銀碼細，備受上車客及投資者歡迎，項目昨日以價單形式推售139伙，折實價222.6萬至776.3萬元，折實均呎11,126元，全日售出約119伙，佔可供發售的約86%。

其中哈羅舊生Abbey的母親，以近500萬元購入單位給女兒，她預計，女兒在英國讀書，購入單位暫作收租用途，待女兒畢業回港居住，讓她自住學習獨立。

上車盤熱賣過後，市區全新盤或加入戰線，如益兆集團日前進行軟銷的何文田太子道西名鑽，有望於下月推售，而同位於太子道西、由新地（0016）與會德豐合作的太子道西233號項目，據悉亦部署短期內推售。

一手銷情熾熱，但未能帶動二手市場，交投疏落，反觀租務市場，則持續暢旺，市場更錄大額租務成交。中原區域營業經理蔡亞當表示，中半山君珀最新錄4房戶成交，單位為中層A室，實用面積1753方呎，4房雙套連工人套間隔，望開揚景觀，業主早前以月租11萬元放租，獲投資移民客垂青，議價後以10萬元連一車位租出，平均實用呎租57元。業主2012年以7550萬元連車位購入，持貨約12年，現享租金回報約1.6厘。

海柏匯開放戶租1.2萬

較同類一個月微升4%

港置區域董事方文偉表示，深水埗海柏匯新錄一宗開放戶單位租務成交，單位為高層B室，實用面積205方呎，開放式間隔，享海景，業主在一星期前以月租1.3萬元放租，隨即獲外區客洽租，議價後終以月租1.2萬元租出，呎租約59元。

同類型單位高層B室，面積同為205方呎，在上月初以月租1.15萬元租出，呎租約56元，即租金一個月微升約4%。業主2016年3月以約320.9萬元購入單位，現享租金回報約4.5厘。

[香港地產]

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