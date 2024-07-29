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勝捷管理6.6萬宿位 分佈英美澳東南亞

【明報專訊】今次伙拍獅峰地產拓展香港學生宿舍市場的勝捷企業，雖然在港並非著名公司，但實際上該公司在多個地區均設有勞工宿舍及學生宿舍，估計未計香港部分，目前正管理約6.6萬個宿位，分佈於英美澳及東南亞等地區。

勝捷為新加坡上市公司（過往曾在港上市，於去年撤回上市），2011年開始進入勞工宿舍市場（以westlite為品牌），至2022年底，在新加坡及馬來西亞就設有逾6萬個勞工宿位，而該公司亦在2014年開始發展學生宿舍業務（以dwell為品牌），至去年底在美國、英國、澳洲等所設的18個學生宿舍，就提供約5872個宿位。據該公司早前公布，勝捷與獅峰在港合營公司，股權佔比為6：4。

宏安等購新蒲崗酒店變身「日新舍」

事實上，隨着內地生來港數字增加，多個財團均加入學生宿舍市場，如本地發展商宏安地產（1243），就與外資基金安祖高頓2022年以20億元購入原為新蒲崗九龍貝爾特酒店，並翻新成全港最大型私營學生宿舍「日新舍」，設有約1450個宿位，月租約5800元起，預計每月總租金收入超過千萬元。宏安行政總裁鄧灝康指出，隨着特區政府增加內地生來港名額，令學生宿舍發展潛力更大，集團未來將重點發展學生宿舍項目，目標是往後每年增加一個學生宿舍，規模與今次推出的日新舍相若。

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