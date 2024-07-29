本月一手成交破千宗 按月增55%

綜合成交紀錄冊及各大代理消息，至昨日為止，本月市場共錄得逾1040宗一手成交，較上月全月約668宗多出約55%，但仍屬2月底政府公布「撤辣」後的第二低水平。總計本年迄今，市場已累錄約9880多宗買賣，相信至周末整體新盤成交有望破萬宗水平。

意嵐柏蔚森共佔55%成交量

雖然本月新盤交投有所回升，但實際上，主要是期內有兩大新盤以低價吸引買家入市所致。其中黃金海灣‧意嵐，以入場費低於200萬元作招徠，結果兩輪銷售成績均見理想，累沽約309伙，佔已推售單位近95%。至於以啟德近8年最低首批平均呎價、同區歷年最低入場費姿態推出的新世界（0017）及遠展（0035）啟德跑道區柏蔚森，兩期合共售出約269伙，佔可售單位約75%，套現逾18億元。換言之，上述兩個全新樓盤，已合共售出約578個單位，佔本月以迄今新盤總成交量約55%。

值得一提，本月市場不乏豪宅成交，單是英皇（0163）、中渝置地（1224）等合作的南區洋房項目壽臣山15號，8日內連沽兩伙，合共套現逾10億元；而嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，本月亦連售3伙，吸金逾6億元。另中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，火炭現樓星凱‧堤岸繼上周三更新價單後，昨上載銷售安排，周四發售21伙，折實價491.6萬至1824.6萬元，折實實呎18,161至21,077元，買家提早成交可額外獲取1%折扣優惠。