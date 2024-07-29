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觀望氣氛濃 十大屋苑周末6成交

【明報專訊】高息環境等負面因素影響下，市場觀望氣氛濃厚，二手成交持續低迷。據中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日僅錄6宗成交，按周下跌四成，零成交屋苑增至5個，包括鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國減息決定將成樓市「轉捩點」，若美國落實減息，相信可為香港樓市帶來另一輪的振奮作用。另據美聯物業分行統計，周末兩日十大屋苑共錄約6宗成交，按周回落約46%，連續多個周末在雙位數及個位數反覆徘徊。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，二手成交仍以減價筍盤為主，美國息口有望回落，本港租金持續上升，料市場趨向供平過租。

第一城租客550萬購原租住3房戶

事實上，隨着租金上升，市場錄租客轉買個案，中原副區域營業經理伍錦基指出，沙田第一城23座高層A室，實用451方呎，3房間隔，以550萬元售出，實呎12,195元，買家原租用上址數年，現向業主轉租為買。原業主2007年約239.5萬元購入，帳面賺約310.5萬元或2.3倍。

利基大廈罕見「2字頭」成交

此外，市場不乏低價成交，利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，樓齡近50年的九龍灣利基大廈，位於C座低層2室，實用312方呎，一房間隔，5月份叫價355萬元放售，業主見二手劈價幅度擴大，最新以290萬元成交，除為屋苑8年新低成交價外，亦屬九龍灣區內近年首見「2字頭」成交，實呎9295元。原業主1988年37.4萬元購入，持貨約36年，帳面獲利252.6萬元或6.7倍。

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