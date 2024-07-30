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官方樓指半年跌3% 撤辣後升幅蒸發 連跌兩月共2.55%見8年低 較3年前高位跌24%

【明報專訊】政府2月底為樓市「撤辣」，但「撤辣」效應短短兩個月已漸退，5月份樓價指數已出現跌幅，據差餉物業估價署最新公布，6月份私宅售價指數再跌1.24%，連跌兩個月共2.55%，即「撤辣」後首兩個月錄得的升幅，已完全「跌凸」。有業內人士認為，一手供應量高企，料今年全年樓價仍然趨跌，需待減息才有正面作用。

明報記者 林尚民

政府2月公布「撤辣」後，樓市即時起飛，私宅售價指數在3月及4月分別錄得1.88%及0.52%的按月升幅，累升2.41%。不過，據差估署最新公布，6月份私人住宅售價指數報301.8點，按月跌1.24%，連跌兩個月共2.55%，換言之最新兩個月有關指數的跌幅，已抵消「撤辣」首兩個月之升幅。連同今年1月及2月之跌勢，售價指數今年上半年累跌3.05%，若對比去年同期，有關指數反覆下跌共13.1%，並為近8年新低。若與2021年9月398.1點高位比較，更大跌逾24%。

中小型住宅樓價跌幅大於豪宅

若以單位類型分類，實用面積1075方呎或以下的A、B及C類中小型單位，6月份售價指數最新報303點，按月跌1.27%，上半年累跌3.07%，按年則跌13.18%；而主要反映豪宅市場的實用1076方呎或以上D、E類大型單位，最新售價指數報277.5點，按月跌0.5%，上半年累跌1.7%，按年跌8.84%，可見中小型單位的樓價跌幅，明顯高於大型單位。

「撤辣」效應短短兩個月已全消失，其中一個原因為新盤供應高企。據房屋局早前公布資料，截至今年6月，已落成但仍未出售單位為19,300伙，雖然較3月底數字回落8.5%，但若計及建築中及已批動工單位，未來一手潛在供應仍然超過10萬伙。高力香港研究部主管李婉茵表示，發展商在一手樓提供多項優惠下，且有大量貨源可供準買家選擇，勢令一二手樓價受壓，預測樓價全年將下調5%至10%，而樓價料需要待減息周期開始才會見明顯反彈。

分析：新盤低開 料全年樓價跌8%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮亦指出，6月份樓價一如預期再錄逾1%的跌幅，主要持續受新盤低價開售拖累，令二手樓價乏力招架，致使繼續走軟。有見過去一段時間，新盤低價策略未變，相信7月份樓價仍會再跌1%；而在息口尚處高水平下，8月及9月料分別再跌0.5%，估計第三季樓價會再錄2%的跌幅。展望第四季，陳認為，主要視乎減息是否實現，希望屆時樓價可以橫行整固，全年樓價跌幅才有望維持在約5%水平，否則如減息速度及力度不理想，加上新盤維持低價搶灘，恐怕二手樓價在第四季要再跌3%，則全年樓價跌幅有可能擴大至8%，即比去年全年7%跌幅更大。

[香港地產]

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