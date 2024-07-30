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租金指數連升4月共2.39% 逾4年高

【明報專訊】雖然樓價指數錄得跌幅，不過，在上月暑期租務旺季來臨前，租金指數已與樓價指數背道而馳。據差餉物業估價署最新公布，今年6月私宅租金指數報189點，按月再升約0.16%，並連升4個月共2.39%，並創近4年半新高，而總計上半年，私宅租金指數累升共1.6%。市場預期，本月正式進入暑期租務旺季後，稍後公布的按月租金指數升幅將擴大。

按月升0.16% 半年升1.6%

事實上，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，樓價回調之際，租金卻持續向上，差估署私人住宅租金指數連升4個月，與同期美聯「租金走勢圖」表現相若，同樣連升4個月，而上半年累升約2.62%，表現與樓價背馳。隨着來港留學生人數上升，加上外來人才湧港，均對本港租務帶來新增需求，相信今年租金走勢將跑贏樓價。

萊坊高級董事王兆麒亦稱，政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金續升5%至8%，整體租金回報率升至近3%，中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢將保持平穩。

隨着租金持續上升，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，租金與樓價背馳，令租金回報上升，若再加上息口回落因素，將吸引更多投資者轉投資物業市場，有助提升下半年物業成交量。美聯物業住宅部行政總裁布少明亦表示，本港租金持續上升，若美國減息，港息亦於年底前下調，市場將趨向供平過租，將吸引不少市民由租轉買及加快入市。

[香港地產]

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