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PARK YOHO開放式戶297萬沽 6年實蝕36%

【明報專訊】二手樓買賣市場觀望氣氛濃厚，並續錄二手蝕讓個案。利嘉閣分行經理鄧啟林稱，元朗錦田PARK YOHO Milano第32B座低層E室，實用面積254方呎，開放式間隔，望內園景，原業主今年3月放售單位，叫價338萬元，至上月調價至310萬元，經議價後以297萬元成交，即累減41萬元或12%，實呎約11,693元。

鄧表示，買家為外區客，最近曾經入票認購屯門青山公路青山灣段新盤黃金海灣‧意嵐，惟未有正式揀樓，認為兩者比較下，上述單位較合適，最終入市買入單位。原業主2018年8月約434.2萬元一手買入，持貨近6年，帳面蝕讓137.2萬元或約32%，連使費料實蝕約157萬元或約36%。參考屋苑成交，並非首次有同類單位錄低於300萬元成交，同座高層F室，同為實用254方呎的開放式戶，本月以294.8萬元易手，呎價11,606元。

至於抗跌力強的鐵路盤，業主或需面對蝕讓離場。美聯首席區域營業董事張曉盈表示，港鐵南昌站上蓋匯璽第1B座低層B室，實用面積440方呎，兩房間隔，獲區內買家以940萬元承接自用，實呎21,364元。原業主於2017年4月以921.1萬元一手購入，持貨約7年，帳面賺約18.9萬元或約2%，惟連使費料實際倒蝕約34萬元或4%。

[香港地產]

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