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內地生來港讀博士 3.3萬租柏蔚山兩房

【明報專訊】正值暑假租務旺季，有不少來港升學的內地生物色租盤，其中一名來港升讀博士的內地生承租北角柏蔚山兩房單位。中原分行資深區域營業董事林龍南表示，柏蔚山1座低層H室，實用617方呎，兩房間隔，以3.3萬元承租，實用呎租53.5元。租客為來港升讀博士的內地生，業主2018年6月1686萬元一手購入，持貨約6年，租金回報約2.3厘。

此外，香港置業首席高級營業經理譚浩智表示，黃竹坑港島南岸晉環第2A座中層H室，實用489方呎，兩房間隔。業主放租僅1天即獲兩名來自內地、就讀港大的博士生洽詢，經議價以2.5萬元承租，實用呎租約51.1元。業主今年4月1304.8萬元一手購入，租金回報約2.3厘。

博士生2.5萬租晉環兩房

另利嘉閣分行經理盧聖鋒稱，西營盤翰林峰5座低層D室，實用約230方呎，開放式單位，租客為內地生，鍾情屋苑鄰近香港大學站，以1.75萬元承租，實用呎租約76元。業主2017年5月以約635.5萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

內地客1.55萬租NOVO兩房

不少內地客因來港工作而租樓自住。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門新盤NOVO LAND第2B期陸續入伙，其中位於2B期2座高層J室，實用451方呎，兩房間隔，獲來港工作的內地客以月租1.55萬元承租，實用呎租34.4元。業主去年約624.7萬元一手購入，租金回報約3厘。

[香港地產]

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