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新地：掃管笏項目將再交申請 沒裁員

【明報專訊】近日網上社交媒體有帖文指出，新地（0016）位於屯門掃管笏項目出現「爛尾」，平頂後全面停工，甚至有工人被裁員。新地就事件回應指出，集團與興勝創建（0896）合資發展位於屯門掃管笏的住宅項目，正因應市場變化作出設計改動，為此地盤進度及工序將會有所調整，亦不排除暫停部分工程。新地將適時再就新設計向政府提交申請文件。新地亦強調，並沒有因項目調整而解僱任何員工，受影響的新地員工將獲安排調職至其他項目。

毗鄰星堤 提供約1400伙

翻查資料，上述所指的地盤為屯門市地段第496號，位於管翠路及掃管笏路交界，加上位置毗鄰新地同系項目星堤，故該地盤被市場稱為星堤2期，目前未有申請預售樓花，項目佔地約23.6萬方呎，可建樓面613,570方呎，新地等早於2012年已申請發展，2015年獲批興建1044伙，至2019年項目則獲城規會批建7幢11至20層高住宅大廈，設兩幢兩層高、約2.46萬方呎樓面的會所，提供1326個住宅單位，每伙平均面積由2015年的594方呎，縮減逾兩成至約462方呎。

3年半前近27億補價 每呎4373元

2021年1月，項目完成補地價協議，為當年首宗發展商完成換地的補地價個案，涉及金額26.83億元，同時為新冠疫情下最大宗的發展商換地個案，而每方呎樓面補地價約4373元，較集團與長實（1113）同區小秀村項目（即現今現樓項目飛揚）2018年12月補地價低逾一成。

屋宇署2022年5月批出項目建築圖則，獲准興建6幢18至20層高住宅大樓及1幢會所。據新地2022至23年年報披露，集團持有75.2%項目權益，項目總樓面約61.9萬方呎，住宅部分佔46.5萬方呎，共設6幢住宅大樓，將提供約1400個單位，涵蓋1房至4房間隔，預料大部分單位享有山景或園景，個別單位可享海景。項目將分期發展，首期已展開上蓋工程，預計2026年上半年起分期取得滿意紙或轉讓同意書。

[香港地產]

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