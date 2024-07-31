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連方II加推38伙 折實654萬入場

【明報專訊】巴黎奧運舉行期間，本港樓市缺乏焦點，部分發展商加推旗下新盤貨尾，其中萬科香港旗下、鄰近港鐵深水埗站的連方II，樓花期約6個月，昨宣布加推38伙，實用由280至611方呎，最高折扣13%至16%，折實價653.89萬至1574.5萬元，折實呎價23,188至27,954元。入場單位為6樓N5室，實用面積282方呎，1房間隔，折實價653.89萬元，折實呎價23,188元。

同屬市區盤的宏安地產（1243）大角嘴已屆現樓項目Larchwood，則加推25伙中高層戶，實用202至267方呎，定價540萬至887.2萬元，最高折扣率28%，折實價388.8萬至638.78萬元，折實呎價19,804至23,924元。

Larchwood周六推售11伙

項目亦修訂第2號價單，個別1房單位定價減7%，折實價488.8萬元起，折實呎價18,307元，而發展商則定於周六以先到先得形式發售11伙。

同區另一現樓項目、恒地（0012）旗下利奧坊‧壹隅，與五大地產代理行合作推出置業優惠。即日起至8月31日，經指定代理行購買項目一手單位的買家，可獲贈「 運動課程禮券」，每份價值約1萬元，每家代理行各有3個名額，合共15個，總值約15萬元。

利奧坊‧壹隅送「 運動課程禮券」予買家

恒基董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該盤已於本月下旬入伙，現已開放現樓予公眾參觀。項目自推售以來累售549伙，佔566個已推售單位的97%，套現逾36億元。

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