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愉景灣特色戶2190萬沽 9年實蝕四成

【明報專訊】樓價持續下跌，各個地區都錄得大幅蝕讓，其中大嶼山愉景灣15期悅堤一個特色戶，最新以2190萬元售出，由於原業主購入時需付辣稅，故持貨約9年，連使費料實蝕約1350萬元或42%，料為愉景灣近年最大宗二手蝕讓個案。

資料顯示，悅堤L9座連花園複式戶，實用1760方呎，3房1套連工人套房間隔，連1816方呎花園及泳池，本月中以2190萬元易手，實呎12,443元。買家登記英文姓名屬普通話拼音，料具內地背景，原業主於2015年以3244.8萬元一手購入，帳面蝕1054.8萬元或33%。

由於買家當年入市須繳付8.5%雙倍印花稅，料連使費實蝕約1350萬元或42%。

另利嘉閣分行市務經理黃錦鵬稱，屯門掃管笏愛琴海岸8座低層C室，實用549方呎，兩房間隔，以487萬元易手，實呎8871元。

原業主於2020年以648.8萬元購入單位，持貨4年帳面蝕161.8萬元或約25%，連使費料實蝕約195萬元或約三成，為屋苑最少近3年來最大宗蝕幅個案。

電子大王1.45億入市大寶閣相連戶

不過，市場亦有名人趁低價入市。有「電子大王」之稱、全國政協委員、香港億利達工業發展集團主席劉紀明，最新以共1.45億元購入大坑大寶閣中高層全層相連單位連4個車位，單位實用共4930方呎，實呎29,412元，呎價較同廈2018年高峰期的38,620元低約24%。

原業主於1987至1989年以合共1030萬元購入，持貨至今帳面獲利1.347億元，賺幅達13倍。

4客爭嘉湖凶宅 288萬沽31年升九成

部分「另類盤」亦有捧場客，天水圍嘉湖山莊樂湖居6座高層凶宅，實用551方呎，3房間隔，昨開價258萬元拍賣，經4組買家競投後，以288萬元成交，較開價高30萬元或約12%，呎價5227元。據了解，單位近年曾發生事故，因而影響成交價，原業主1993年約150萬元購入，單位31年升值138萬元或92%。

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