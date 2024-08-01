撤辣後次季負資產30288宗 減6% 經絡：樓價若再跌5% 料回升至3.6萬宗

明報記者 林尚民

金管局數據顯示，負資產宗數由今年首季末32,073宗，減少至次季末30,288宗，按季減少1785宗或約5.5%，雖然有關數字保持在3萬宗以上，但與2003年第二季、即SARS時約10.5萬宗仍然有頗大距離。

此外，負資產住宅按揭貸款涉及金額，亦由今年首季末1653億元，減少至今年次季末1550億元，按季少103億元或6.2%。至於負資產住宅按揭貸款中無抵押部分金額，則由今年首季末112億元，減少至次季末100億元，按季減少12億元或10.7%。

拖欠逾3個月比率略增至0.11%

經絡按揭轉介曹德明指出，次季負資產個案輕微回落，主要由於私宅售價指數曾於「撤辣」後連升兩個月，不過5月已掉頭回落，最新6月私宅售價指數報305.3點，連跌兩個月，為逾7年半新低，加上一手貨尾積壓，發展商下半年將繼續以低價策略沽貨，令二手樓價受壓，銀行估價仍偏向審慎，料下半年樓市呈「量穩價回」局面。

曹又指出，美國若9月起減息，對樓市將有正面支持，相反若美國繼續按兵不動，樓價仍有回軟空間，如下半年樓價再跌5%，負資產宗數或回升至3.6萬宗水平。

不過值得留意的是，金管局數據顯示，今年次季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.11%，雖然較今年首季末0.06%稍為增加，但仍維持於低水平。中原按揭董事總經理王美鳳表示，對比過往2003年至2004年負資產亦處於高達逾10萬宗高水平時期，當時拖欠比率高達0.5%至逾1%，現時拖欠比率仍屬甚低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力仍甚佳。

美聯物業住宅部行政總裁布少明補充，目前本港失業率仍處低水平，與過往負資產與失業率雙雙高企的局面不同，因此目前負資產個案對樓市影響相對較低。

星之谷籲新盤買家採即供付款

另方面，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝稱，據該公司內部資料顯示，未見有銀行針對負資產物業或因抵押品價格下跌而要求「Call Loan」（要求提前還款）。不過他亦坦言，樓市要完全恢復健康仍需時間。

由於近期樓市跌勢尚未完全企穩，他建議有意入市新盤的買家採即供付款，因目前愈來愈多選擇建期付款的買家在收樓時遇到銀行估價不足問題，並可能導致買家額外的財務壓力。