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施永青料樓市今季見底

【明報專訊】差估署最新樓價指數連跌兩個月見近8年新低，中原集團創辦人及主席施永青出席公司活動時指出，下半年本港樓市向好的機會大於進一步惡化，料樓市今季見底，並在第四季有機會扭轉跌勢，指當經濟有增長下，樓市不會出現斷崖式下跌。

預期美9月減息機會大

施永青又預期，美國9月減息機會極大，屆時銀行存款利率吸引力會削弱，住宅的租金回報會較可觀，另一方面，業主供樓負擔將會減輕，加上私宅租金持續上升情况下，或出現「供平過租」情况，亦會帶動市民由租轉買。

他續指出，即使本港一手供應量高企，惟未有推高住宅空置率，這代表市場正常地消化，沒有出現供應過度情況，再者發展商對投地不太積極，日後市場供應會減少，有利樓市轉好。

香港近年推動家族辦公室發展，而主力從事地產代理業務的中原集團昨宣布，旗下中原家族辦公室理財中心於尖沙嘴九倉電訊中心開幕。施永青表示，未有考慮於新加坡或其他地區設立家族辦公室，主要由於中國境內只有香港能夠合法推行資本主義的地方，毋須為社會利益而作出遷就，加上本港以華人聚居，相信內地富豪會認為香港是宜居地方，同時香港擁有完善的法制保障資產，專業服務配套充足，故本港成為資產管理中心有一定優勢。

中原家族辦公室創辦合伙人及總經理畢銘詩表示，家族辦公室主力與私人銀行合作，亦會與其他銀行商討合作方案，客戶主要來自亞洲，入場門檻為300萬至500萬美元，目標首12個月內管理達10億美元的總資產。

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