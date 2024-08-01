黃金海灣‧意嵐周日第三輪銷售139伙

黃金海灣．意嵐是次加推的139伙（包括10伙特色單位），實用面積由182至767方呎，屬開放式至3房設計，扣除最高12%直減折扣後，折實價223.4萬至993.6萬元，整批折實均呎11,813元；其中最低折實呎價為第3座5樓H室，實用面積312方呎開放式戶，折實價301.7萬元、折實呎價9670元。

晉環撻訂貨1856萬重售 低3年前26%

另綜合市場資訊，7月整體一手成交累錄約1080宗，相對6月錄約670宗，按月回升逾六成。至於昨日主要一手成交，包括信置（0083）牽頭、已屆現樓的西南九龍長沙灣維港滙系列，連錄兩宗成交，其中維港滙I 第1座7樓A室，實用面積1385方呎4房戶，成交價4180萬元、實呎3.01萬元。

路勁（1098）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸晉環，上周突擊將個別單位大幅劈價後，包括第2B座36樓C室，實用面積639方呎3房戶，以1856.2萬元成交、實呎2.9萬元；單位屬撻訂貨重售，2021年5月首次以2525.3萬元成交，惟買家早前撻大訂，而新做價較3年前低26%。另一港島新盤，大鴻輝旗下西區德輔道西尚逸，昨天連售3伙、吸金逾1583萬元，沽出單位包括一伙特色戶，為5樓B室，實用面積231方呎一房間隔、連49方呎平台，成交價515.08元、實呎2.22萬元。