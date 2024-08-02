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憧憬美減息 用家無睇樓1328萬購太古城 養和醫院家族低高峰價15%入市陽明山莊

【明報專訊】美聯儲局維持利率不變，符合市場預期，並在議息聲明中揭示下月啟動減息機會增加。有買家為免下月美國減息後市况回升，在無睇樓下以逾千萬元入市大型屋苑連租約戶。此外，再有名人低價入市豪宅，其中養和醫院李氏家族或相關人士，以6020萬元購入大潭紅山半島4房大宅，低於兩年前同類高峰價約15%。

明報記者 甘潔瑩 歐陽慧恩

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城海景花園雅蓮閣中高層D室，實用922方呎，3房1套間隔，望開揚園景，因仍有租客，故不能安排睇樓，同區客有感同類放盤買少見少，加上市場估計下月有望減息，最終以1328萬元連租約購入單位作自住之用，實呎14,403元。

據悉，該單位現時月租3.35萬元，租期至明年1月，買家可享逾3厘回報。原業主於2010年3月965萬元購入，帳面獲利363萬元或38%。

有名人趁樓市回調入市，資料顯示，大潭陽明山莊12座高層69室，屬實用2308方呎4房戶，上月以6020萬元連車位易手，實呎26,083元，較同座同面積極低層71室、2022年初同類高峰時成交價7100萬元低逾15%。資料顯示，單位買家為LI CHU MARY ANN，與養和醫院李氏家族成員李朱月麗英文名字相同，料為同一人。原業主2015年7月5000萬元購入，持貨約9年，帳面獲利1020萬元或約20%。

騰皇居3房3750萬沽 低6年前同類兩成

中半山騰皇居II亦錄二手成交，中原地產副區域營業經理張志波表示，騰皇居II中層B室，實用1236方呎，3房1套連工人套間隔，以3750萬元成交，實呎30,340元。資料顯示，同座類上一層同面積B室，2018年曾以4900萬元易手，實呎高見39,644元，換言之最新成交價較6年前同類跌23%。今次沽貨之原業主，2010年以2660萬元購入單位，帳面獲利1090萬元或升值約四成。

租客585萬入市尚豪庭兩房蝕讓貨

有租客憧憬減息，轉租為買。元朗尚豪庭3座中層A室，實用519方呎，兩房戶望開揚景，最新以585萬元易手，實呎11,272元。代理稱，買家為區內租客，因有感美國下月減息機會增加而入市。原業主2020年5月685萬元買入，連使費料實蝕約135萬元或20%。

資助房屋逆市下亦錄理想價成交。房委會資料顯示，東涌裕東苑B座賀東閣低層8室，3房間隔，實用646方呎，上月以508萬元未補價售出，實呎7864元，為屋苑未補價逾3年呎價新高。原業主1997年87.3萬元向房委會購入，持貨近27年，帳面大賺420.7萬元或4.8倍。

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