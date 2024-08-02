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東立：南天第獲大手客悉數洽購3洋房

【明報專訊】踏入8月，港島區接連有新盤準備登場。東立地產旗下港島南區壽臣山豪宅南天第部署開售。東立地產部總監陳玉成稱，南天第由3座實用面積介乎4004至5132方呎的洋房組成，目前有部分意向買家有意購入整個屋苑，當中大部分屬內地背景人士。

雖然美國聯儲局暗示下月或有機會減息，但陳玉成認為，美國最後兩次加息，香港並未跟隨，料即使9月減息，香港亦未必會馬上跟隨，估計最快明年初才會實質減息。他又稱，近年不少新盤可承造達九成按揭，容易在樓價回調時出現負資產，但因本港有一半以上住宅單位已沒有按揭，估計即使未來樓價再現回調，對整體影響亦不大。至於下半年樓市走勢，陳氏認為1000萬以下住宅物業受新供應增加影響，年內將有8%至10%跌幅，但1億元以上豪宅，因「撤辣」後購買力獲得釋放，料樓價仍能錄得升幅。

發展商同時開放南天第的3號屋予傳媒參觀，單位裝修由著名設計師梁志天設計，實用面積4472方呎，屬3房3套連家庭室間隔，並連2203方呎花園、877方呎天台，以及1172方呎獨立停車位；起居樓層為3層，內置升降機可到達各層及車庫，花園更設私人泳池。

FINNIE最快下周上樓書

另宏安地產（1243）旗下的鰂魚涌芬尼街新盤FINNIE，樓花期長約21個月，發展商昨公布項目戶型。宏安地產執行董事程德韻稱，FINNIE最快下周上載樓書，以及開放兩個設於尖沙嘴天文台道的示範單位予傳媒參觀，料本月銷售，主要以價單形式發售，特色戶則考慮招標推售。

對於美國聯儲局有機會下月減息，程德韻認為，減息有助吸引投資者入市，而項目亦以投資客為對象。FINNIE全盤90伙，標準單位提供一房、兩房戶各佔41伙，其中一房單位實用介乎245至270方呎，兩房戶則介乎361至364方呎；另有8伙為特色戶，全部單位採用開放式廚房設計，房間則設轉角玻璃幕牆增加採光度。住客會所名為「FinnFit」，將設休閑空間、健身、聚會及燒烤區4大區域。項目鄰近英皇道、港鐵鰂魚涌站及太古坊，附近亦設有電車站及多條巴士路線。

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