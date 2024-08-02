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紅茶冰室觀塘店營業至8月15日

【明報專訊】近月本港有不少食肆結業，就連「網紅店」亦不例外。備受「小紅書」推介的紅茶冰室，其中位於觀塘中海日昇中心分店，早前已由業主推出放租，據悉舖位新近以約50萬元租出，而該店職員亦向本報透露，該店將營業至本月15日。

上述紅茶冰室觀塘分店位於中海日昇中心地下D舖，面積約8340方呎，由於位處傳統工貿區，每逢午餐時段均大排長龍，加上小紅書推介，即使假日亦有不少食客。該舖由紅茶冰室承租數年，據悉近年每月租金約56萬元，呎租約67元水平。

傳新租客約50萬承租 低舊租一成

不過早前已有市場消息指出，業主鄧成波家族將該舖以約60萬元招租，即紅茶冰室有機會結業。最新市場消息指出，紅茶冰室曾有意以月租約45萬至48萬元續租，較舊租減14%至19%，惟最終舖位由另一商戶租用，估計最新月租約50萬元水平，較紅茶冰室舊租低約10%，最新呎租約60元。

本報昨嘗試聯絡鄧成波兒子鄧耀昇查詢，惟未成功聯絡上，而本報記者向紅茶冰室店員查詢，店員指該分店將營業至本月15日。

資料顯示，舖位由已故舖王鄧成波家族於2016年以約2.5億元購入，若以月租約50萬元計，租金回報約2.4厘。值得一提的是，鄧成波家族持有該廈一籃子物業，包括9個舖位、大型廣告位及5樓12個車位，單計舖位面積約18,427方呎，早前已於市場上放售，近日市值約3.8億元。此外，市場消息指出，曾為中環翠華餐廳其中一部分的中環威靈頓街香港工商大廈一樓舖，面積約1929方呎，最新以約8.9萬元租出，呎租約46元，較上手租客一家法國餐廳於約3年前租用時的租金約19萬元低約53%。

另利嘉閣（工商舖）聯席市務董事朱明杰表示，佐敦文英街1至23號地下17號舖位，面積約750方呎，業主現叫價約1600萬元放售，呎價約21,333元。上述舖位現由蛇羹店「蛇王如冰室」承租，月租約4.6萬元，按意向價計算，租金回報約3.45厘。舖位業主1991年透過Golden Favor Development Limited名義以約230萬元購入，公司董事包括黃騰方等，與被稱為「劏房大王」之投資者名字相同，料為同一人，現放售價較當時購入價高約1370萬元或近9倍。

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