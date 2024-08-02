機師1.95萬破頂價租東環兩房

同樣銀碼年初可租3房戶

曹又稱，同樣銀碼今年初可租入屋苑3房1套戶型，可見租金升勢顯著。上述單位業主2015年1月500.45萬元一手買入，租金回報約4.7厘。

新晉屋苑屯門兆康NOVO LAND亦獲機組人員承租，利嘉閣分行經理陳志偉表示，最新獲承租的單位為第2B期2座高層E室，實用448方呎兩房戶，採開放式廚房設計，以月租1.5萬元租出，實用呎租約33.5元，新租客為外籍空姐。業主去年以約652.6萬元一手買入，租金回報近2.8厘。陳氏補充，屋苑上月累錄約70宗租務成交，料為屯門區最多租賃成交屋苑。

空姐1.5萬租NOVO兩房戶

除標準單位外，特色戶租盤亦獲承接。利嘉閣高級經理鄭啟聰表示，將軍澳海翩匯新錄高層G室，屬複式連天台特色戶，實用1816方呎，4房雙套設計，外望海景及山景，附設420方呎天台，獲一對年輕夫婦以7萬元承租、實用呎租約39元。

據悉，租客的小朋友將於將軍澳區讀書，租住上述單位以便上學。業主2017年約3777.28萬元一手買入，租金回報約2.2厘。鄭氏補充，海翩匯現有約11個單位放租，月租約2.1萬元起。