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貝沙灣2期3房戶 獲外區客6.2萬承租

【明報專訊】暑期租賃旺季，除了內地生來港租樓成風外，豪宅屋苑亦不乏大額租賃成交。美聯分行助理營業董事葉志偉表示，薄扶林貝沙灣2期南岸6座高層B室，實用1251呎，3房1套連儲物房間隔，獲外區客以月租6.2萬元承租，實用呎租約49.6元。業主2005年8月約1330萬元一手購入，租金回報約5.6厘。

外區客4.3萬租囍滙雙套房戶

灣仔囍滙剛有單位亦獲外區客承租。利嘉閣分區董事梁國樑稱，囍滙2座中層A室，實用面積約761方呎，雙套房間隔，望內園泳池景，獲外區客以4.3萬元承租，實用呎租約57元。業主2013年12月約1630.3萬元一手購入，租金回報約3.2厘。

科大生斥2.1萬

租SAVANNAH兩房

市場再錄內地生租樓個案。中原地產高級資深分區營業經理梁志昌表示，西環翰林峰5座低層C室，實用216方呎，開放式間隔，月租叫價1.9萬元，放盤不足一個月獲零議價承租，實用呎租88元。

租客為內地生，心儀上址鄰近學校，方便上學。業主2017年573萬元一手購入，持貨約7年，租金回報近4厘。

此外，利嘉閣地產分區董事蔡庭勇稱，將軍澳SAVANNAH 3A座極高層C室，實用439方呎，兩房連開放式廚房設計，原叫租2.28萬元，最終獲科大生以2.1萬元租住，實用呎租約48元。業主2016年以約539萬元一手買入，租金回報約4.7厘。

來港工作內地客1.9萬租薈臻一房

中原地產分區營業經理柳志明表示，西營盤薈臻高層D室，實用面積328方呎，一房間隔，望樓景，以1.9萬元租出，實用呎租57.9元。租客為內地客，從事金融業。

業主2012年714萬元一手購入，持貨約12年，租金回報約3.2厘。

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