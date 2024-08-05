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前港姐冠軍謝寧曲奇餅店 40萬租旺角舖

【明報專訊】80年代香港小姐冠軍、及後曾轉作藝人的謝寧，早年與友人合資開設曲奇餅店「曲奇四重奏」，高峰時曾擁10間分店，惟之前因疫情爆發而削減約一半分店，但隨訪港旅客回升，再次擴充生意，繼早前插旗銅灣灣希慎廣場後，最新以月租約40萬元，承租旺角核心地段西洋菜南街地舖、呎租逾440元。

屬900呎單邊舖位 呎租逾440元

市場消息稱，旺角豉油街24至26號地下2至4號舖，由百老匯電器家族成員李秀梅、鄧渭良等人持有，位於豉油街與西洋菜南街交界，鄰近家樂坊及兆萬中心，屬單邊舖位，面積約900方呎，最新以月租40萬元租出、呎租約444元，租客為曲奇四重奏。翻查資料，舖位曾由著名韓國美妝品牌ETUDE House租用，在2012年以月租85萬元搶租，較對上租客歐舒丹（L'OCCITANE）月租40萬元高逾一倍，成該品牌在本港首間專門店；2014年續租時，月租更增加12%至95.2萬元。

月租比10年前高峰跌近六成

隨新冠疫情2020年爆發，ETUDE House於2021年結束營業，業主隨後以短租形式租予口罩店，月租僅12萬元，與是次長租相比，最新租金雖然升2.3倍，但與2014年高峰時相比，卻低約55萬元或58%。另中原（工商舖）工商部統計全港逾百幢指標工廈，今年第二季租、賣量齊升，期內錄約88宗買賣、431宗租賃成交，按季分別增約54%及27%。

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