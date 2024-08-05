黃金海灣‧意嵐累售335伙 吸金11億

【明報專訊】踏入8月，一手成交淡靜，綜合市場資訊，本月迄今整體一手成交錄逾70宗，其中「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路新盤黃金海灣‧意嵐，昨日以先到先得形式第三輪銷售139伙（包括10伙特色戶），整批折實均呎1.18萬元，市場消息稱單日沽約17伙，而周末兩日共沽約19伙。