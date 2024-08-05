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黃金海灣‧意嵐累售335伙 吸金11億

【明報專訊】踏入8月，一手成交淡靜，綜合市場資訊，本月迄今整體一手成交錄逾70宗，其中「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路新盤黃金海灣‧意嵐，昨日以先到先得形式第三輪銷售139伙（包括10伙特色戶），整批折實均呎1.18萬元，市場消息稱單日沽約17伙，而周末兩日共沽約19伙。

黃金海灣‧意嵐7月開售以來累沽約335伙，佔全盤642伙的52%，套現逾11億元。

御海灣御半山周末共錄3成交

屯門同區新地（0016）旗下兩個現樓項目，包括御海灣II、御半山過去周末均錄成交，其中御海灣II第1座15樓D室，實用面積501方呎3房戶，以1076.91萬元售出、實呎21,495元；另御半山售出的兩伙，均為實用面積468方呎兩房連儲物室戶，成交價分別為798.9萬元及805萬元，實呎同逾1.7萬元。

Silversands特色戶呎售1.53萬

同樣已屆現樓，信置（0083）旗下馬鞍山Silversands，錄8月首宗一手成交，為第1座地下A室連平台特色戶，實用面積1173方呎4房雙套間隔、連510方呎平台，連兩個車位以招標售出，成交價1800萬元、實呎15,345元，據成交紀錄冊顯示，買家成交期90天。

柏蔚森III三房售1464萬 呎價2.2萬新高

市區新盤方面，新世界（0017）及遠展（0035） 合作的啟德跑道區柏蔚森III，過去3日共售14伙，其中第1座7樓A室，實用面積666方呎3房1套戶，以1463.7萬元成交、實呎21,977元，成交價及呎價創項目新高。柏蔚森系列上月開售至今共售284伙，套現逾19.5億元。

另外，新地南區壽臣山SHOUSON PEAK上載新銷售安排，本周三（8月7日）至明年3月31日期間，招標推售兩間洋房。

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