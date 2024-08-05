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十大屋苑周末11宗成交 按周升83% 3個月新高

【明報專訊】過去周末兩日未有全新大盤進行首輪銷售，部分買家流向二手市場，加上市場預料美國聯儲局下月有機會減息，買家率先入市。據中原統計，十大屋苑過去周末兩日共錄11宗成交，按周增加5宗或83%，創近14周、即約3個月新高，零成交屋苑僅荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城、東涌映灣園。另據美聯統計，十大屋苑於8月過去兩天錄約9宗成交，按周多約五成。

海怡3房960萬沽 業主料蝕近三成

不過，二手市場仍然不乏蝕讓成交，中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島第27座中層E室，實用面積736方呎3房1套連儲物房間隔，以960萬元易手、實呎約1.3萬元；原業主於2017年以1228萬元購入單位，持貨7年，帳面蝕268萬元或22%，連使費料業主有可能實蝕約336萬元或27%。

美聯首席高級營業經理蔡玉峰表示，鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨第11座高層A室，實用面積570方呎3房間隔，原業主叫價668萬元，議價後減13萬元或約2%，以655萬元成交、實呎近1.15萬元；原業主2009年以330.8萬元購入單位，是次轉手帳面賺324.2萬元或98%。

劍橋道屋地放售 意向價3.3億

此外，有長情業主放售市區貴價屋地，第一太平戴維斯獲委託以公開招標形式、現狀出售九龍塘劍橋道31號；業主持貨70年，物業地盤面積約5485方呎，現為兩層高住宅連泊車空間，料可重建面積達9873方呎、樓高3層的別墅，以意向價3.3億元計，每方呎樓面價約3.3萬元，截標日期為今年9月26日。

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