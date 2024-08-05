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珀麗灣呎價跌至不足一萬

【明報專訊】整體二手市况淡靜，樓價亦持續向下；馬灣指標屋苑珀麗灣，7月平均成交呎價跌至不足一萬元，惟期間仍錄約9宗二手買賣，較6月錄約5宗買賣，多出4宗或80%，但相較今年三四月接近20宗買賣仍存有差距；中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，市况持續淡靜，相信要觀察9月美國是否減息，以及香港到時會否跟隨減息，成交量才會增加。

明報記者 羅雨萱

溫詩雁指出，珀麗灣新近成交包括第13座低層B室，實用面積583方呎兩房間隔，望青馬大橋海景。

原業主去年8月叫價652萬元，累減130萬元或20%後，以522萬元易手、實呎8954元；原業主2004年以244.6萬元買入單位，持貨20年，帳面賺277.4萬元或約1.1倍。

青馬橋景兩房522萬沽 20年升值一倍

其他新界屋苑依然不乏二手蝕讓。利嘉閣分行經理鄧啟林稱，元朗錦田PARK YOHO Milano第32B座低層E室，實用面積254方呎開放式間隔，望內園景，原業主3月叫價338萬元，議價後以297萬元成交，即累減41萬元或12%、實呎11,693元，較市價低約7%；原業主2018年8月以約434.2萬元一手買入，持貨6年，帳面蝕137萬元或31%，連其他使費料實蝕約157萬元或36%。

PARK YOHO開放式戶業主料蝕36%

美聯區域營業董事梁浩文表示，有見新盤銷情不俗，部分租客選擇「租轉買」，其中屯門市廣場第5座極高層F室，實用面積473方呎兩房間隔，新買家為外國回流客，本身租住其他單位，租約期滿後決定「租轉買」，新近以515萬元承接上述單位、實呎10,887元；原業主在2002年以100萬元購入單位，持貨22年，帳面獲利約415萬元或4.15倍。

利基大廈一房錄「2字頭」成交

市區屋苑成交方面，利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，樓齡近50年的九龍灣利基大廈，其中C座低層2室，實用面積312方呎，一房間隔，原業主於5月叫價355萬元，見二手劈價幅度擴大，新近以290萬元成交，即累積減價65萬元或18%，為九龍灣區內近年首次見「2字頭」成交、實呎9295元。

原業主早於1988年37.4萬元購入，持貨36年，帳面獲利252.6萬元或6.7倍。

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