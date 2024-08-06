moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

百福3房500萬沽 業主料蝕四成

【明報專訊】雖然部分客源近日開始回流二手市場，惟市區老牌屋苑仍錄蝕讓；中原資深區域營業董事林龍南稱，北角百福花園百祥閣低層G室，實用面積547方呎3房戶，原業主3月以560萬元放售，終獲買家以500萬元承接自用，減幅60萬元或11%、實呎9141元；原業主2019年5月以750萬元入市，持貨5年帳面蝕250萬元或33%，連使費料可能實蝕約291萬元或39%。

新都城3房售784萬 8年升值一成

此外，有放售多時的業主減價求售；美聯高級分區營業經理林健偉表示，將軍澳新都城一期第5座低層H室，實用面積698方呎3房間隔，原業主以825萬元放盤近一年，減價41萬元或5%，以784萬元易手、實呎11,232元；原業主2016年6月以712萬元購入，持貨8年，帳面賺72萬元或10%。

新元中兩房價錢倒退至8年前

新界二手成交方面，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗指標屋苑之一新元朗中心，新錄兩宗兩房戶成交，包括第4座低層G室，實用面積466方呎，原業主開價495萬元，議價後減27萬元或5.5%，以468萬元成交、實呎約1萬元，料為屋苑自2016年有兩房戶做價錄463萬元後，近8年來新低，惟原業主早於1994年以135.6萬元買入，持貨30年，帳面賺逾332萬元或2.5倍。

另新元朗中心第2座高層D室，實用面積485方呎，以630萬元沽出、實呎12,990元；原業主2019年3月以677萬元買入，持貨5年，帳面蝕47萬元或7%，連使費料實蝕約80萬元或12%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款