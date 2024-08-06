豐泰放售開平道銀座式商廈 市值14億

高力及第一太平戴維斯指出，上述物業為一幢25層高之銀座式商廈，地盤面積約4048方呎，總建築面積約67,886方呎，每層則約2657至3574方呎。

中生製藥觀塘商廈呎租叫20餘元

此外，由中國生物製藥（1177）持有的觀塘海濱道181號One Harbour Square兩層，現時以意向呎租約20餘元放租，較以往該廈最高租金水平，折讓至少四成。

中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事劉少如表示， 上述放租物業為One Harbour Square的5樓及27樓全層，建築面積分別16,396及18,972方呎，目前已交吉，意向呎租20餘元。業主於2014年7月以4.78億元購入5樓及27樓，其中5樓曾以每月約80萬元放租，每方呎叫租約49元；27樓曾以每月約51萬元租出，平均呎租約27元。

資深投資者放售3九龍物業 市值2.6億

另萊坊投資部董事馬勁聰表示，佐敦廟街95至97號、太子西洋菜北街324號林珊閣，以及佐敦寳靈街11號和上海街48號3幢全幢物業，現推出放售，合共市值約2.6億元，部分物業已經翻新，料買家購入後，可作為學生宿舍、共居或服務式住宅出租。資料顯示，上述物業由資深投資者李栢景持有多年。另第一太平戴維斯表示，太子道西206至208號地舖及樓上住宅部分共約64.5%業權，以現狀連租約出售。現估值約為1.6億元。