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ST. GEORGE'S連沽3伙 單日吸金逾2.5億

【明報專訊】市場憧憬美國下月有機會減息，發展商積極促銷旗下貨尾，信置（0083）等發展的何文田現樓項目ST. GEORGE'S MANSIONS，單日連沽3伙，涉資逾2.5億元，包括有大手客斥逾1.6億元購入第3座15樓A、B室兩伙，實用分別2087及1839方呎，屬4房雙套及3房雙套間隔，成交價分別9100萬及7580萬元，呎價介乎4.12萬至4.36萬元。

另第3座6樓A室，實用2087方呎的4房雙套戶，則以8350萬元沽出，呎價達4萬元；而自2020年8月開售至今累售58伙，套現逾59億元。信置執行董事田兆源表示，美國聯儲局減息信號清晰，預期市場即將踏入減息周期，將帶動樓市氣氛，刺激成交量向上，當中豪宅市場被看高一線。

高臨加推26伙 周六銷售32伙

5月開賣的資策（0497）佐敦新盤高臨，亦宣布加推26伙，定於本周六以先到先得形式出售32伙，折實價532.1萬至940萬元，折實呎價19,781元至23,106元。資策執行董事何樂輝指出，項目僅提供64伙1房戶，現已售出55伙，故再加推其中7伙，未來將惜售或提價。高臨至今累售152伙，佔已推出單位逾八成，套現逾11.6億元。

港島南岸3C期擬下月推 涉558伙

部分新盤亦似有意加快推盤步伐，長實（1113）與港鐵（0066）合作、今年4月起銷售的黃竹坑港島南岸Blue Coast，迄今售出約570伙，吸金108億元，而去年底獲批預售、同系涉558伙的第3C期，長實執行董事趙國雄上周曾稱擬於第四季推出，不過集團營業部助理首席經理楊桂玲昨表示，該盤計劃下月登場。

至於集團與新地（0016）合作的屯門青山公路大欖段飛揚1期，早已入伙，項目最新上載修訂版價單，由本周六至9月1日期間推出限時優惠，購買指定兩房戶可獲8.8萬元折扣，3房戶更可享12.8萬元折扣，周六以先到先得形式發售6伙。

楊桂玲稱，項目兩個期數迄今累售716伙，佔全盤800伙89.5%，套現36億元，原定年底為預計關鍵日期的第2期，料本月獲批滿意紙，有機會本月底至下月初收樓。

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