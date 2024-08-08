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雨後周日賣41伙 個別3房劈價近25%

【明報專訊】市場暫未有大型新盤開售，本月首周一手成交僅錄得約100宗，發展商出招加快銷售旗下項目貨尾，星星地產（1560）旗下元朗現樓項目雨後，最新更新價單及上載銷售安排，當中有16伙屬3房間隔的J室單位，定價減幅0.8%至9.7%不等，指定3房單位增設免費送贈全屋家俬組合優惠，若買家不選擇優惠，樓價亦可減15萬元。項目周日（8月11日）以先到先得形式發售41伙，包括11伙J室，屬3房間隔。

11伙3房折實614萬入場

值得留意，個別單位大幅劈價，以9樓J室為例（見表），實用面積592方呎，3房間隔，最新折實價為627.11萬元、呎價10,593元，相對去年3月成交的8樓J室，成交價833.98萬元、呎價14,087元，有近25%折讓。項目自2023年3月開售至今，已售出近290伙，佔單位總數335伙逾八成半，而項目已於去年底入伙。星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，上述11伙扣除最高折扣後，折實價由614萬至682萬元，折實呎價10,336至11,513元，佔逾半單位的呎價低於1.1萬元。

長實（1113）油塘新盤親海駅I亦更新價單，長實營業部經理陳詠慈表示，項目現僅餘最後一伙3房戶待售，位於第1座1樓B室、實用729方呎，由周日（8月11日）至9月8日，選用「升級3房CHILL EASY」即供付款計劃，連同新增3.5%的「慶祝港隊奧運奪雙金」折扣，最高共可享22.5%折扣，折實價1093.9萬元，折實呎價約1.5萬元，並可獲贈價值約99,800元足金金龍一隻。

另外，中洲置業旗下現樓項目火炭星凱‧堤岸單日連沽3伙3房單位，共套現3908.3萬元，其中成交價最高單位為3座49樓H室，實用面積755方呎，成交價1478.4萬元、呎價19,581元。項目本月暫錄7宗新盤成交，共套現8261萬元；樓盤自2021年10月開售至今累售1174伙，佔全盤1335伙近88%。

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